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В России при пожаре погибли пять человек, включая четверых детей

В России при пожаре погибли пять человек, включая четверых детей Тела пяти человек, в том числе четверых детей, обнаружены при тушении пожара в поселке Плесецк Архангельской области в ночь на субботу.
В регионе
29 января 2022 г. 08:24
В России при пожаре погибли пять человек, включая четверых детей

Тела пяти человек, в том числе четверых детей, обнаружены при тушении пожара в поселке Плесецк Архангельской области в ночь на субботу.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС.

Как рассказали в пресс-службе, в 04:20 (бакинское время) субботы поступило сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном доме на 12 квартир.

"По прибытии областной пожарной части происходило горение в квартире на втором этаже. Пожар ликвидирован на площади пять квадратных метров. В ходе тушения пожара обнаружены тела пяти человек, из них четыре ребенка", - сообщили в МЧС.

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