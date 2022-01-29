В России при пожаре погибли пять человек, включая четверых детей

Тела пяти человек, в том числе четверых детей, обнаружены при тушении пожара в поселке Плесецк Архангельской области в ночь на субботу.

Тела пяти человек, в том числе четверых детей, обнаружены при тушении пожара в поселке Плесецк Архангельской области в ночь на субботу.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС.

Как рассказали в пресс-службе, в 04:20 (бакинское время) субботы поступило сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном доме на 12 квартир.

"По прибытии областной пожарной части происходило горение в квартире на втором этаже. Пожар ликвидирован на площади пять квадратных метров. В ходе тушения пожара обнаружены тела пяти человек, из них четыре ребенка", - сообщили в МЧС.