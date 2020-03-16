В России при пожаре погибли 7 человек, включая 4 детей - ФОТО

Семь человек стали жертвами пожара в селе Усть-Уда Иркутской области России.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"На пожаре, произошедшем сегодня утром в поселке Усть-Уда Иркутской области, погибли семь человек, включая четверых детей", - сказали в ведомстве.

Информация о пожаре в двухквартирном жилом доме на улице Орджоникидзе поступила от очевидцев в 05:25 по местному времени.

К моменту прибытия пожарных горела веранда одной из квартир. Внутри были семь человек: мужчина 1998 года рождения, две женщины 1997 и 1993 годов рождения, а также четверо детей. Все отравились угарным газом. "Пожарными была оказана неотложная помощь, до приезда медиков проводилась сердечно-легочная реанимация. Дети были доставлены в Усть-Удинскую центральную районную больницу, но, несмотря на усилия врачей, скончались", - добавили в пресс-службе.

Предварительной причиной пожара в МЧС назвали короткое замыкание.