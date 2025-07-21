В России при опрокидывании вахтового автобуса погибли 14 человек

Вахтовый автобус опрокинулся с высоты 25 м в Якутии (Россия - ред.), в результате ДТП 14 человек погибли, 7 получили травмы.

Вахтовый автобус опрокинулся с высоты 25 м в Якутии (Россия - ред.), в результате ДТП 14 человек погибли, 7 получили травмы.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

"Поступила информация о том, что около 03:20 часов на технологической автодороге АО "ГОК Денисовский" произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель транспортного средства марки "Нефаз 4208-34" допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства с высоты примерно 25 м. В результате дорожного происшествия 14 человек, включая водителя вахтового автобуса, погибли, 7 человек госпитализированы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего в автобусе находились около 36 человек. По предварительным данным ГУ МЧС по региону, автомобиль съехал с обрыва на восточной стороне. К ликвидации последствий ДТП привлекли 36 специалистов и 10 единиц техники.

По информации прокуратуры республики, транспортное средство перевозило работников шахты "Восточная Денисовская".