В России при ДТП с микроавтобусом и грузовиком погибли девять человек

Микроавтобус и грузовой автомобиль столкнулись на трассе Калуга - Тула - Михайлов - Рязань в Тульской области.
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По информации пресс-службы регионального управления МВД, авария произошла на территории Ленинского района городского округа города Тула. Предварительно установлено, что микроавтобус Volkswagen Transporter выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой, после чего оба транспортных средства съехали в кювет и опрокинулись. "При этом Volkswagen Transporter оказался под грузовым транспортным средством", - отметили в пресс-службе.
В управлении добавили, что водитель фуры трезв, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия. Прокуратура Тульской области взяла на контроль ход и результаты проверочных мероприятий.
Позднее стало известно, что все погибшие в аварии находились в микроавтобусе. По словам собеседника, число погибших может увеличиться