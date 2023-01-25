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В России при ДТП с микроавтобусом и грузовиком погибли девять человек

В России при ДТП с микроавтобусом и грузовиком погибли девять человек Микроавтобус и грузовой автомобиль столкнулись на трассе Калуга - Тула - Михайлов - Рязань в Тульской области.
В регионе
25 января 2023 г. 21:38
В России при ДТП с микроавтобусом и грузовиком погибли девять человек

Микроавтобус и грузовой автомобиль столкнулись на трассе Калуга - Тула - Михайлов - Рязань в Тульской области.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в результате аварии погибли девять человек, информация о количестве пострадавших уточняется.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, авария произошла на территории Ленинского района городского округа города Тула. Предварительно установлено, что микроавтобус Volkswagen Transporter выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой, после чего оба транспортных средства съехали в кювет и опрокинулись. "При этом Volkswagen Transporter оказался под грузовым транспортным средством", - отметили в пресс-службе.

В управлении добавили, что водитель фуры трезв, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия. Прокуратура Тульской области взяла на контроль ход и результаты проверочных мероприятий.

Позднее стало известно, что все погибшие в аварии находились в микроавтобусе. По словам собеседника, число погибших может увеличиться

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada mikroavtobusla yük avtomobili toqquşub, 9 nəfər ölüb

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