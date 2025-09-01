В России появились новые госпошлины для мигрантов

Дополнительные государственные пошлины, в том числе касающиеся регистрации, миграционного учета и разрешений на трудовую деятельность, введены в России с 1 сентября.

Как передает Report, соответствующие поправки внесены в Налоговый кодекс РФ и вступили в силу 1 сентября.

Так, в целях усиления миграционного контроля вводится ряд дополнительных пошлин, в том числе за выдачу либо переоформление патента иностранному гражданину или лицу без гражданства - 4 200 рублей, за продление срока действия разрешения на работу - 4 200 рублей. Также появилась пошлина за выдачу дубликата разрешения на работу, внесение изменений в сведения, содержащиеся в разрешении на работу мигранта или лица без гражданства, или же дубликата патента. Ее размер - 2 100 рублей.

Кроме того, введена госпошлиа за выдачу дубликатов разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а также за внесение изменений в них - 2 100 рублей, за продление срока временного пребывания иностранного гражданина в РФ - 1 000 рублей и за постановку на учет по месту пребывания - 500 рублей.