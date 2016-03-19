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    ​В России потерпел крушение пассажирский лайнер, погиб 61 человек - ВИДЕО

    Boeing принадлежал Fly Dubai

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Пассажирский Boeing, летевший из Дубая в Ростова-Дону, упал левее взлетно-посадочной полосы аэропорта Ростов-на-Дону при посадке в условиях плохой видимости.

    Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

    "Предварительно Боинг-737 упал в условиях плохой видимости левее в 50-100 м взлетно-посадочной полосы. Судьба пассажиров и экипажа устанавливается", — сказал собеседник агентства.

    Аэропорт Ростова-на-Дону закрыт. Boeing принадлежал компании Fly Dubai. На его борту находился 61 человек, включая экипаж. Все они погибли.

    "По уточненной информации, на борту находились 55 пассажиров и шесть членов экипажа", - сказал источник.

    Все пассажиры разбившегося самолета россияне, экипаж — иностранцы.

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