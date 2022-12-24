В России девочка погибла в доме, который рухнул из-за взрыва в автомобиле

В Волгоградской области (Россия) девочка-подросток погибла под обломками дома, который рухнул из-за взрыва газа в автомобиле.

В Волгоградской области (Россия) девочка-подросток погибла под обломками дома, который рухнул из-за взрыва газа в автомобиле.

Как передает Report, об этом сообщили в прокуратуре области.

Инцидент произошел в частном доме в рабочем поселке Иловля Волгоградской области. В результате взрыва травмы получили 52-летняя женщина и 64-летний мужчина, их 15-летняя дочь погибла.

"По предварительным данным, причиной воспламенения явилась неисправность газового оборудования автомобиля, находившегося на цокольном этаже домовладения".

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщили в областном СУ СК. Следователи территориального подразделения совместно со следователями-криминалистами регионального управления СКР выехали для производства осмотра места происшествия.