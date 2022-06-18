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В России планируют возродить автомобильные бренды "Победа" и "Волга"

В России планируют возродить автомобильные бренды "Победа" и "Волга" Автомобильные бренды "Волга" и "Победа" могут возродить в России, у отечественного автопрома есть такие планы.
В регионе
18 июня 2022 г. 00:15
В России планируют возродить автомобильные бренды Победа и Волга

Автомобильные бренды "Волга" и "Победа" могут возродить в России.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил глава минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Могу приоткрыть чуть-чуть те планы, которые есть у нашего автопрома. Это, во-первых, что уже не секрет то, что будет производиться "Москвич". У коллег есть планы возрождения бренда "Волга" или "Победа" или и то, и то", - отметил министр.

"На разных площадках может быть реализовано, с учетом того, что есть опция, но такие планы есть", - добавил он.

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