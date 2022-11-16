В России отреагировали на падение ракет в Польше

В России назвали провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении российских ракет в районе Пшеводув, ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было.

В РФ назвали провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении ракет в районе Пшеводув, ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было.

Как передает Report, об этом заявили в Минобороны России.

"Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о падении российских ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки. Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось", - отметили в ведомстве.

В Минобороны РФ подчеркнули, что опубликованные польскими СМИ с места происшествия фотографии обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения.