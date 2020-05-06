​В России ограничения по коронавирусу будут сняты в три этапа

"Принятые в России меры позволили задержать распространение коронавируса на 2 месяца и использовать международный опыт". Как передаёт российское бюро Report, об этом на совещании про вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы заявила главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова.

По словам Поповой, Роспотребнадзор предлагает снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, в три этапа.

"Первый этап снятия ограничений предусматривает возможность занятия спортом на улице.

Второй этап снятия ограничений будет допускать прогулки и начало работы образовательных организаций, начало работы точек торговли.

Третий этап снятия ограничений предусматривает открытие парков и скверов с учетом соблюдения дистанции", - сказала Попова

Как отметила глава Роспотребнадзора, ограничительные меры по коронавирусу могут быть возобновлены в случае ухудшения ситуации.

Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 10 559, до 165 929.