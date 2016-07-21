​В России обсудили создание Каспийского хаба

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Первое заседание межведомственной рабочей группы, которой предстоит проанализировать потенциал и конкурентоспособность Каспийского транспортно-логистического хаба, состоялось в министерстве по делам Северного Кавказа России, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Совещание прошло под руководством министра России по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова.

"Развитие международного транспортного коридора "Север - Юг" и предстоящее подписание соглашения между Ираном и Россией о "зеленом коридоре" приведет к увеличению товарооборота и потребует новые мощности. Для решения этой задачи мы предлагаем в первую очередь воспользоваться потенциалом Махачкалинского порта", - цитирует Кузнецова его пресс-служба.

Как отметили в пресс-службе Минкавказа, создание Каспийского хаба представители Минтранса считают целесообразным, потому что "есть перспектива увеличения грузопотока не только из Ирана, но и из Индии".

По предварительным данным Минкавказа РФ, перенаправление грузопотока через Каспийский хаб позволит снизить транспортные расходы на 10-15%, а продолжительность перевозки грузов сократить в 1,5 раза.