В России общее число умерших от COVID-19 приблизилось к 284 тыс. человек

Число случаев заражения COVID-19 в России за сутки выросло на 31 096.

Число случаев заражения COVID-19 в России за сутки выросло на 31 096.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 31 096 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 231 (7,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

За сутки подтверждены 1 182 смерти, за все время скончались 283 644 человека.

Число выписанных составило 34 615 человек, за все время выздоровели 8 565 091 человек.