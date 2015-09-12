В России наступил "день тишины" перед выборами 13 сентября

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ "День тишины" наступил в регионах России перед самыми масштабными выборами за последние годы. С этого момента и до закрытия избирательных участков вечером 13 сентября любая агитация запрещена, Report со ссылкой на ТАСС.

Эти региональные выборы, предваряющие думскую кампанию 2016 года, стали рекордными по количеству распределяемых мандатов и числу кандидатов. Всего, по данным Центризбиркома России, назначено более 10,7 тыс. выборов разного уровня. Кроме того, в 10 субъектах пройдут более 70 местных референдумов. Прямые выборы и референдумы не проводятся в этом году лишь в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.

В результате завтрашнего голосования будут распределены в общей сложности более 90 тыс. мандатов и замещены свыше 1,3 тыс. выборных должностей на региональном и муниципальном уровнях. Всего на выборы выдвинулись порядка 207 тыс. кандидатов, из них зарегистрированы были 190 тыс. "Такого у нас никогда не было", - отметил председатель ЦИК Владимир Чуров.

Выборы губернаторов пройдут в 21 регионе, в 11 субъектах РФ жители выберут депутатов региональных законодательных собраний. В 23 административных центрах регионов пройдут выборы городских парламентов. Основной массив избирательных кампаний приходится на муниципальный уровень.

По данным ЦИК, выборы охватят порядка 59 млн избирателей.