В России нашли обломки пропавшего самолета Ан-26

В районе горнолыжной базы "Спартак" в Хабаровском крае (Россия) обнаружили обломки, предположительно, самолета Ан-26, исчезнувшего с радаров накануне.

В районе горнолыжной базы "Спартак" в Хабаровском крае (Россия) обнаружили обломки, предположительно, самолета Ан-26, исчезнувшего с радаров накануне.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости информированный источник.

"Предположительно, обнаружены обломки самолета в районе горнолыжной базы "Спартак". Облачность рассеивается. Видимость улучшается. Ми-8 планирует совершить посадку", - отметил собеседник агентства.

По его словам, сейчас спасатели ищут место для приземления.

Ан-26 исчез с радаров в 38 километрах от Хабаровска - предположительно, в районе Большехехцирского заповедника, связь с ним прервалась. На борту находились шесть членов экипажа. В экстренных службах рассказали, что причиной ЧП, скорее всего, стала плохая погода.