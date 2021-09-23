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В России нашли обломки пропавшего самолета Ан-26

В России нашли обломки пропавшего самолета Ан-26 В районе горнолыжной базы "Спартак" в Хабаровском крае (Россия) обнаружили обломки, предположительно, самолета Ан-26, исчезнувшего с радаров накануне.
В регионе
23 сентября 2021 г. 06:51
В России нашли обломки пропавшего самолета Ан-26

В районе горнолыжной базы "Спартак" в Хабаровском крае (Россия) обнаружили обломки, предположительно, самолета Ан-26, исчезнувшего с радаров накануне.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости информированный источник.

"Предположительно, обнаружены обломки самолета в районе горнолыжной базы "Спартак". Облачность рассеивается. Видимость улучшается. Ми-8 планирует совершить посадку", - отметил собеседник агентства.

По его словам, сейчас спасатели ищут место для приземления.

Ан-26 исчез с радаров в 38 километрах от Хабаровска - предположительно, в районе Большехехцирского заповедника, связь с ним прервалась. На борту находились шесть членов экипажа. В экстренных службах рассказали, что причиной ЧП, скорее всего, стала плохая погода.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada radarlardan itən “An-26” təyyarəsinin qalıqları tapılıb

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