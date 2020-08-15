В России началось производство вакцины от коронавируса

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, она получила название "Спутник V"

Производство вакцины против коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, началось в России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам в субботу сообщили в пресс-службе Минздрава.

"Начато производство вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России", - говорится в сообщении.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, она получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне-июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что РФ уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.