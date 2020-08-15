О нас
Report Georgia

В России началось производство вакцины от коронавируса

В России началось производство вакцины от коронавируса Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, она получила название "Спутник V"
В регионе
15 августа 2020 г. 12:57

Производство вакцины против коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, началось в России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам в субботу сообщили в пресс-службе Минздрава.

"Начато производство вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России", - говорится в сообщении.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, она получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне-июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что РФ уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

В России за сутки от коронавируса умерли 119 человек
В России за сутки от коронавируса умерли 119 человек
15 августа 2020 г. 11:53
В Грузии 15 новых случаев инфицирования коронавирусом 
В Грузии 15 новых случаев инфицирования коронавирусом 
15 августа 2020 г. 11:04
В Украине зафиксировано рекордное число случаев COVID-19
В Украине зафиксировано рекордное число случаев COVID-19
15 августа 2020 г. 10:59
Названо число жертв коронавируса в Иране за сутки
Названо число жертв коронавируса в Иране за сутки
14 августа 2020 г. 23:33
В Петербурге на прибывшем из Бельгии судне изъяли более 25 кг кокаина
В Петербурге на прибывшем из Бельгии судне изъяли более 25 кг кокаина
14 августа 2020 г. 18:49
Тихановская объявила о создании совета по передаче власти в Беларуси
Тихановская объявила о создании совета по передаче власти в Беларуси
14 августа 2020 г. 18:15
ЦИК Беларуси объявил окончательные результаты выборов президента
ЦИК Беларуси объявил окончательные результаты выборов президента
14 августа 2020 г. 15:18
Соперница Лукашенко обратилась к гражданам и властям Беларуси
Соперница Лукашенко обратилась к гражданам и властям Беларуси
14 августа 2020 г. 15:05
В Грузии число заболевших COVID-19 достигло 1 300
В Грузии число заболевших COVID-19 достигло 1 300
14 августа 2020 г. 12:06
Число умерших от коронавируса в Армении превысило 800
Число умерших от коронавируса в Армении превысило 800
14 августа 2020 г. 11:55

Последние новости

13:04
Японцев возмутила новая российская монета Финансы
12:57
В России началось производство вакцины от коронавируса В регионе
12:46
Обнародовано официальное заявление о возвращении наших сограждан из-за рубежа  Внутренняя политика
12:37
ФотоАрмяне незаконно заселяют Кяльбаджар  Внутренняя политика
12:25
Хикмет Гаджиев: Как только вакцина поступит на рынок, будет ввезена в страну   Внутренняя политика
11:53
В России за сутки от коронавируса умерли 119 человек В регионе
11:46
Во Франции будут производить маски для глухонемых Другие страны
11:42
Завотделом: Рассматривается вопрос открытия учебных заведений Наука и образование
11:39
Операторы связи СНГ обсудили перспективы сотрудничества по технологии IoT ИКТ
11:15
В Баку будут установлены таксофоны "лондонского типа"  Инфраструктура
11:12
ФотоПолиция провела спецоперацию в Мингячевире  Происшествия
11:04
В Грузии 15 новых случаев инфицирования коронавирусом  В регионе
10:59
В Украине зафиксировано рекордное число случаев COVID-19 В регионе
10:50
Цена на азербайджанскую нефть снизилась на 1,23% Энергетика
10:41
Азербайджан увеличил импорт чая Бизнес
Вся новостная лента