​В России началась внезапная проверка Вооруженных сил

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Внезапная проверка боеготовности началась сегодня в Вооруженных силах России, она продлится до 22 июня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"Для оценки боевой и мобилизационной готовности сегодня, с 7 часов утра, в соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами начата очередная внезапная проверка. Подлежат проверке ряд баз хранения вооружения и техники, а также отдельные органы военного управления", - сказал Шойгу.