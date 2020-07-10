В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса

Началась завершающая стадия клинических испытаний вакцины от COVID-19, которые совместно ведут Национальный исследовательский центр имени Гамалеи и минобороны России.

Началась завершающая стадия клинических испытаний вакцины от COVID-19, которые совместно ведут Национальный исследовательский центр имени Гамалеи и минобороны России.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило военное ведомство.

Испытания начались 18 июня. Девяти участникам эксперимента ввели один компонент вакцины, еще девяти - второй. Позднее, 23 июня, вакцину ввели еще 20 добровольцам, эта группа получит препарат в бустерном варианте - им позднее введут второй компонент вакцины.

Первую группу добровольцев, тестирующих вакцину, 15 июля после сдачи контрольных анализов выпишут, они вернутся к местам службы. Сейчас их состояние хорошее, "жалоб на самочувствие, негативных реакций или нежелательных явлений не отмечается", сообщает МО.

Второй группе добровольцев, на которых проводится исследование эффективности и иммуногенности вакцины, 13 июля введут второй компонент вакцины от коронавируса. Бустерная схема вакцинации, предусмотренная для этой группы, позволяет закрепить иммунитет и обеспечить увеличение его продолжительности, поясняет ведомство.

Полученные данные, как отмечается, "свидетельствуют о формировании у добровольцев первой и второй групп иммунного ответа на введение вакцины от коронавируса COVID-19".