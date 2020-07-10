О нас
Report Georgia

В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса

В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса Началась завершающая стадия клинических испытаний вакцины от COVID-19, которые совместно ведут Национальный исследовательский центр имени Гамалеи и минобороны России.
В регионе
10 июля 2020 г. 07:13
В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса

Началась завершающая стадия клинических испытаний вакцины от COVID-19, которые совместно ведут Национальный исследовательский центр имени Гамалеи и минобороны России.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило военное ведомство.

Испытания начались 18 июня. Девяти участникам эксперимента ввели один компонент вакцины, еще девяти - второй. Позднее, 23 июня, вакцину ввели еще 20 добровольцам, эта группа получит препарат в бустерном варианте - им позднее введут второй компонент вакцины.

Первую группу добровольцев, тестирующих вакцину, 15 июля после сдачи контрольных анализов выпишут, они вернутся к местам службы. Сейчас их состояние хорошее, "жалоб на самочувствие, негативных реакций или нежелательных явлений не отмечается", сообщает МО.

Второй группе добровольцев, на которых проводится исследование эффективности и иммуногенности вакцины, 13 июля введут второй компонент вакцины от коронавируса. Бустерная схема вакцинации, предусмотренная для этой группы, позволяет закрепить иммунитет и обеспечить увеличение его продолжительности, поясняет ведомство.

Полученные данные, как отмечается, "свидетельствуют о формировании у добровольцев первой и второй групп иммунного ответа на введение вакцины от коронавируса COVID-19".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Иране слышны звуки взрывов
В Иране слышны звуки взрывов
10 июля 2020 г. 03:29
Властям Турции сдались 100 террористов РКК
Властям Турции сдались 100 террористов РКК
10 июля 2020 г. 02:38
Россия направит специалистов в Азербайджан для борьбы с коронавирусом
Россия направит специалистов в Азербайджан для борьбы с коронавирусом
10 июля 2020 г. 01:41
В Москве за сутки умерли 28 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки умерли 28 пациентов с COVID-19
10 июля 2020 г. 00:29
В Турции число жертв от коронавируса достигло 5,3 тыс.
В Турции число жертв от коронавируса достигло 5,3 тыс.
9 июля 2020 г. 21:41
В Москве с 1 августа разрешили работу кинотеатров и концерты
В Москве с 1 августа разрешили работу кинотеатров и концерты
9 июля 2020 г. 14:35
В Иране число жертв коронавируса за сутки составило 221
В Иране число жертв коронавируса за сутки составило 221
9 июля 2020 г. 14:18
В Турции произошел взрыв, есть раненые
В Турции произошел взрыв, есть раненые
9 июля 2020 г. 13:52
Число инфицированных COVID-19 в России превысило 707 тысяч
Число инфицированных COVID-19 в России превысило 707 тысяч
9 июля 2020 г. 13:12
Число зараженных COVID-19 в Армении превысило 30 тысяч
Число зараженных COVID-19 в Армении превысило 30 тысяч
9 июля 2020 г. 10:55

Последние новости

08:05
Ученые предупредили о сбоях в иммунитете после коронавируса Другие страны
07:29
У спикера парламента Венесуэлы обнаружен COVID-19 Другие страны
07:13
В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса В регионе
06:52
Сегодня состоятся вступительные экзамены в вузы и в колледжи Наука и образование
06:14
Власти США одобрили продажу Японии истребителей F-35 Другие страны
05:48
В Мексике зафиксировали новый рекорд по числу случаев заражения COVID-19 Другие страны
05:27
"Мидтьюлланд" досрочно стал чемпионом Дании Футбол
04:43
В Сингапуре начались всеобщие выборы в парламент Другие страны
04:16
В Бразилии выявили более 42 тыс. случаев коронавируса Другие страны
03:57
В чемпионате Беларуси новый случай COVID-19 Футбол
03:29
В Иране слышны звуки взрывов В регионе
02:47
Временный президент Боливии заразилась коронавирусом Другие страны
02:38
Властям Турции сдались 100 террористов РКК В регионе
02:23
Погиб экс-футболист сборной Сингапура Футбол
01:52
АПЛ: "Манчестер Юнайтед" разгромил "Астон Виллу" Футбол