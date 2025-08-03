На востоке России начал извергаться вулкан, спящий 600 лет

Ученые впервые зафиксировали извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке (РФ).

Ученые впервые зафиксировали извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке (РФ).

Как передает Report , об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН.

По словам руководителя группы Ольги Гириной, это первое историческое извержение вулкана спустя 600 лет.

"В настоящее время наблюдается трещина на склоне и формирование лавового купола, которое сопровождается мощной парогазовой активностью. В это же время над северным кратером вулкана стоит мощная пепловая колонна, пепловый шлейф протягивается на восток от вулкана", - сказала она РИА Новости.

Извержение, считает ученый, было связано с сильным землетрясением магнитудой 8,8 в конце июля.