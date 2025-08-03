На востоке России начал извергаться вулкан, спящий 600 лет

Ученые впервые зафиксировали извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке (РФ).
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По словам руководителя группы Ольги Гириной, это первое историческое извержение вулкана спустя 600 лет.
"В настоящее время наблюдается трещина на склоне и формирование лавового купола, которое сопровождается мощной парогазовой активностью. В это же время над северным кратером вулкана стоит мощная пепловая колонна, пепловый шлейф протягивается на восток от вулкана", - сказала она РИА Новости.
Извержение, считает ученый, было связано с сильным землетрясением магнитудой 8,8 в конце июля.