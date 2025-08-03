О нас

На востоке России начал извергаться вулкан, спящий 600 лет

На востоке России начал извергаться вулкан, спящий 600 лет Ученые впервые зафиксировали извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке (РФ).
В регионе
3 августа 2025 г. 06:23
На востоке России начал извергаться вулкан, спящий 600 лет

Ученые впервые зафиксировали извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке (РФ).

Как передает Report, об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН.

По словам руководителя группы Ольги Гириной, это первое историческое извержение вулкана спустя 600 лет.

"В настоящее время наблюдается трещина на склоне и формирование лавового купола, которое сопровождается мощной парогазовой активностью. В это же время над северным кратером вулкана стоит мощная пепловая колонна, пепловый шлейф протягивается на восток от вулкана", - сказала она РИА Новости.

Извержение, считает ученый, было связано с сильным землетрясением магнитудой 8,8 в конце июля.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

На нефтебазе в Сочи возник пожар после атаки беспилотников
На нефтебазе в Сочи возник пожар после атаки беспилотников
3 августа 2025 г. 07:15
При опрокидывании вагонов на юго-востоке РФ произошла утечка корабельного топлива
ВидеоПри опрокидывании вагонов на юго-востоке РФ произошла утечка корабельного топлива
3 августа 2025 г. 05:18
Посол: В ходе визита президента Ирана в Пакистан будет подписано 11 соглашений
Посол: В ходе визита президента Ирана в Пакистан будет подписано 11 соглашений
2 августа 2025 г. 22:50
ВВС Турции выполнили учебный полет над Черным морем
ВВС Турции выполнили учебный полет над Черным морем
2 августа 2025 г. 22:22
Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили в Исламабаде вопросы двустороннего сотрудничества
Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили в Исламабаде вопросы двустороннего сотрудничества
2 августа 2025 г. 21:46
Министр: Президентские выборы в Турции могут состояться в 2027 году
Министр: Президентские выборы в Турции могут состояться в 2027 году
2 августа 2025 г. 19:42
В Казахстане задержан вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев
В Казахстане задержан вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев
2 августа 2025 г. 17:12
Шалва Папуашвили обеспокоен заявлением премьера Швеции о легализации однополых браков как условии вступления в ЕС
Шалва Папуашвили обеспокоен заявлением премьера Швеции о легализации однополых браков как условии вступления в ЕС
2 августа 2025 г. 16:40
Генпрокуратура Армении требует вернуть переданное церкви имущество Минобороны
Генпрокуратура Армении требует вернуть переданное церкви имущество Минобороны
2 августа 2025 г. 15:18
Армяно-американские совместные военные учения EAGLE PARTNER-2025 начнутся 12 августа
Армяно-американские совместные военные учения EAGLE PARTNER-2025 начнутся 12 августа
2 августа 2025 г. 11:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi