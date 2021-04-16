В России мужчине удалили опухоль весом 48,5 килограмма

Опухоль весом 48,5 килограмма успешно удалили 42-летнему пациенту в НМИЦ онкологии имени Блохина.

В России опухоль весом 48,5 килограмма успешно удалили 42-летнему пациенту в НМИЦ онкологии имени Блохина.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба центра.

Пациент весил 130 килограммов, потом резко похудел, а живот достиг огромных размеров. Больному трудно было ходить, дышать, есть и спать. Он обратился к медикам по месту жительства, позже его направили в Центр Блохина.

Вес опухоли достигал 48,5 килограмма, размер 55 сантиметров.

"Для того, чтобы отделить опухоль, мобилизовать ее от сосудов, необходимо было троим крепким хирургам в хорошей спортивной форме в течение трех часов держать ее, чтобы можно было с ней работать", - сказал директор центра Иван Стилиди.

В финале операции хирурги провели реконструктивно-пластический этап по удалению крупного фрагмента растянувшейся кожи.