В России медведица набросилась на автомобиль - ВИДЕО

В Хабаровском крае на трассе Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре медведица атаковала автомобиль с людьми. Нападение дикого зверя зафиксировал видеорегистратор.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, не исключено, что медведица набросилась на машину, пытаясь защитить своего детеныша. Автор видео нападения сообщил, что в машине никто не пострадал, однако сам автомобиль получил небольшие повреждения.

Тем временем, в Хабаровском крае отмечают участившиеся случаи выхода медведей к людям. Недавно у села Джуен в Амурском районе медведь был замечен на сельской свалке. Охотоведы считают, что зверь пришел за едой — ягоды в лесу не созрели, а рыбы в реках мало.