 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В России мать убила младенца, добавляя водку в молочную смесь

    Ребенок скончался от сочетания заболевания легких и алкогольной интоксикации

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ В Ростовской области месячный ребенок погиб от заболевания легких и алкогольной интоксикации.

    Как передает Report, 23 августа 2015 года в одном из домовладений, расположенном в Шолоховском районе, медицинским работником была констатирована смерть мальчика 9.07.2015 года рождения.

    Следователи установили причину гибели новорожденного мальчика в Ростовской области. Оказалось, что 23-летняя мать ребенка добавляла водку в молочную смесь, которой кормила малыша.

    В результате ребенок скончался 23 августа этого года от сочетания заболевания легких и алкогольной интоксикации.

    По факту смерти младенца возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в управлении СК по Ростовской области.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi