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В России ликвидировали террористов в кафе - ВИДЕО

​В России ликвидировали террористов в кафе

В городе Сунжа республики Ингушетия в ходе контртеррористической операции (КТО) были ликвидированы два террориста.

Как передает Report, об этом сообщает Telegram-канал "112".

Фамилия одного из погибших Оздоев. Они укрывались в кафе "Смак" на улице Демченко, где их заблокировали силовики. Боевики могли быть гражданами Узбекистана, которые работали в одном из цехов по изготовлению мебели. В настоящее время территорию проверяют взрывотехники. Сообщается, что среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет. Источник пояснил, что бой с боевиками проходил в помещении кафе, магазина и хозяйственной пристройки.

По данным РИА Новости, бандиты намеревались совершить ряд терактов в республике.

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