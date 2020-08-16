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 В России коронавирусом за сутки заразились около 5000 человек

 В России коронавирусом за сутки заразились около 5000 человек Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4 969, общее количество инфицированных достигло 922 853.
В регионе
16 августа 2020 г. 11:36
 В России коронавирусом за сутки заразились около 5000 человек

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4 969, общее количество инфицированных достигло 922 853.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Число заразившихся за сутки второй раз за неделю оказалось менее 5 000. Согласно данным, суточный рост впервые опустился до 0,5%.

Число вылечившихся пациентов, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось в России за сутки на 3 557.

Согласно данным штаба, всего выздоровели уже 732 968 пациентов, что составляет 79,4% от общего число заразившихся в стране.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 68, это минимальное значение с 3 мая, всего от инфекции умерли 15 685 человек.

Доля умерших составляет 1,7% от общего числа заразившихся в России.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada virusa yoluxanların sayı 923 minə çatır

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