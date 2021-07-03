В России количество зараженных коронавирусом за сутки приблизилось к 25 тыс.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 24 439 - это максимум с 15 января

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 24 439 - это максимум с 15 января. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам сегодня в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,44%. В общей сложности в стране заразились 5 585 799 человек.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 17 899, до 5 053 417.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 697 против 679 днем ранее, это новый максимум с начала пандемии.

Всего из-за инфекции в стране умерли 137 262 человека.