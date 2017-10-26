В России хотят снизить квоты на иностранных работников в следующем году

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Министерство труда России предлагает снизить чуть более чем на 20% квоту на привлечение иностранных работников в 2018 году, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

"Предлагается определить потребность на 2018 год в размере 140 423 человека, что составляет 79,3% от потребности на 2017 год", — сообщили в минтруде РФ.