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    ​В России госпитализирована женщина с подозрением на MERS

    Явных специфических симптомов, характерных данному вирусу, у пациентки не обнаружено

    Баку. 17 Июня. REPORT.AZ/ Женщина из Приморкого края была госпитализирована в больницу с симптомами, характерными для коронавирус MERS.

    Как передает Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом отметили в департаменте здравоохранения Приморья.

    «Женщина помещена в Уссурийскую инфекционную больницу под наблюдение эпидемиологов. Недавно она вернулась из Кореи, где в одном из госпиталей под Сеулом общалась с зараженным», - отметили в департаменте.

    Отмечается, что явных специфических симптомов, характерных данному вирусу, у пациентки не обнаружено.

    «Речь идет о противоэпидемиологических мероприятиях. Врачи Приморья к подобным внезапным ситуациям готовы», — подчеркнул глава департамента Андрей Кузьмин.

    «Ситуация находится на личном контроле вице-губернатора Павла Серебрякова», — отметили в департаменте здравоохранения региона.

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