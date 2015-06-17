​В России госпитализирована женщина с подозрением на MERS

Баку. 17 Июня. REPORT.AZ/ Женщина из Приморкого края была госпитализирована в больницу с симптомами, характерными для коронавирус MERS.

Как передает Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом отметили в департаменте здравоохранения Приморья.

«Женщина помещена в Уссурийскую инфекционную больницу под наблюдение эпидемиологов. Недавно она вернулась из Кореи, где в одном из госпиталей под Сеулом общалась с зараженным», - отметили в департаменте.

Отмечается, что явных специфических симптомов, характерных данному вирусу, у пациентки не обнаружено.

«Речь идет о противоэпидемиологических мероприятиях. Врачи Приморья к подобным внезапным ситуациям готовы», — подчеркнул глава департамента Андрей Кузьмин.

«Ситуация находится на личном контроле вице-губернатора Павла Серебрякова», — отметили в департаменте здравоохранения региона.