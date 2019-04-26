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В России горит ракетный завод - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В России горит ракетный завод - ФОТО

Площадь пожара на заводе "Красмаш" в Красноярске составляет 5000 квадратных метров, cообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

В горящем корпусе завода произошло обрушение кровли.

На месте работают экстренные службы. Пожару присвоен четвертый ранг сложности.


*** 17:51

В Красноярске очевидцы сообщили о пожаре на ракетном заводе "Красмаш".

Как сообщает Report со ссылкой на Рен ТВ, загорелась кровля одного из корпусов завода.

Огонь быстро распространился на большой участок.

В настоящий момент на месте работают спасатели. 

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