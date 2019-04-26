В России горит ракетный завод - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Площадь пожара на заводе "Красмаш" в Красноярске составляет 5000 квадратных метров, cообщает Report со ссылкой на российские СМИ.
В горящем корпусе завода произошло обрушение кровли.
На месте работают экстренные службы. Пожару присвоен четвертый ранг сложности.
*** 17:51
В Красноярске очевидцы сообщили о пожаре на ракетном заводе "Красмаш".
Как сообщает Report со ссылкой на Рен ТВ, загорелась кровля одного из корпусов завода.
Огонь быстро распространился на большой участок.
В настоящий момент на месте работают спасатели.
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