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В России глава азербайджанской диаспоры умер от COVID-19

В России глава азербайджанской диаспоры умер от COVID-19

Махсуд Мамедов

Представитель Союза азербайджанцев России в Тульской области Махсуд Мамедов скончался от коронавируса.

Как передает российское бюро Report, об этом сообщил вице-президент организации Эльнур Гусейнов.

"Смерть Махсуда Мамедова является большой потерей для Союза азербайджанцев России. Он был не только активным председателем диаспоры, но и патриотом, который заботился о своей Родине и нации. Его смерть потрясла всю нашу диаспору", - сказал Эльнур Гусейнов.

Э.Гусейнов добавил, что благодаря М.Мамедову азербайджанская диаспора стала одной из ведущих общественных организаций в регионе.

"Помимо празднования всех исторических дней Азербайджана в Тульской области, Махсуд Мамедов принимал активное участие в общественной жизни региона".

Отметим, что Махсуд Мамедов родился в 1970 году. Председатель диаспоры две недели назад был заражен COVID-19.
 

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