В России глава азербайджанской диаспоры умер от COVID-19

Махсуд Мамедов https://report.az/storage/news/cbfd6ca91e52755fb2ddf1bb572ee3d3/5171d6c6-82d3-44c3-a1f3-5da2d2412cfe_292.jpg

Представитель Союза азербайджанцев России в Тульской области Махсуд Мамедов скончался от коронавируса.

Как передает российское бюро Report, об этом сообщил вице-президент организации Эльнур Гусейнов.

"Смерть Махсуда Мамедова является большой потерей для Союза азербайджанцев России. Он был не только активным председателем диаспоры, но и патриотом, который заботился о своей Родине и нации. Его смерть потрясла всю нашу диаспору", - сказал Эльнур Гусейнов.

Э.Гусейнов добавил, что благодаря М.Мамедову азербайджанская диаспора стала одной из ведущих общественных организаций в регионе.

"Помимо празднования всех исторических дней Азербайджана в Тульской области, Махсуд Мамедов принимал активное участие в общественной жизни региона".

Отметим, что Махсуд Мамедов родился в 1970 году. Председатель диаспоры две недели назад был заражен COVID-19.



.