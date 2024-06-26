В России пассажирские вагоны сошли с рельсов, пострадали десятки человек

Девять вагонов пассажирского поезда Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне Инта-1-Угольный в Республике Коми (РФ).

Девять вагонов пассажирского поезда Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне Инта-1-Угольный в Республике Коми (РФ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении ОАО "Российские железные дороги" (РЖД).

К месту направлены оперативные службы, принимаются меры по оказанию помощи пассажирам, движение поездов приостановлено.

"Всего в составе поезда было 14 вагонов, в них находилось 232 пассажира. По предварительной информации, погибших в результате происшествия нет", - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что в результате инцидента пострадали 70 человек.