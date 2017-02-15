В России будет возведен мемориал турецким cолдатам

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Великое Национальное собрание Турции ратифицировало межправительственное турецко-российское соглашение по воинским захоронениям.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT, согласно соглашению, в Красноярском Крае на захоронении воинов Турции, павших в годы I Мировой войны, будет построен мемориал. Кроме того, по соглашению, планируется проведение паспортизации захоронений турецких воинов во Владивостоке, Петровске и Кирове и возведение воинских мемориалов в каждом из городов.

Напомним, что указанное соглашение по воинским захоронением было подписано главами МИД Турции и России 3 декабря 2012 года в ходе III заседания Совета сотрудничества высшего уровня между Турцией и РФ на уровне премьер-министров.

Россия закончила процесс ратификации соглашения 11 декабря 2013 года.

После принятия соглашения депутатами ВНСТ и подписания президентом Турции оно будет опубликовано в Официальном вестнике (Resmi Gazete) и вступит в законную силу.