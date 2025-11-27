Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    В Росии банкротами за 10 месяцев этого года стали свыше 517 тыс. граждан

    В регионе
    • 27 ноября, 2025
    • 14:00
    В Росии банкротами за 10 месяцев этого года стали свыше 517 тыс. граждан

    Статус банкрота через суд за 10 месяцев этого года получили 463,28 тыс. граждан России, через многофункциональные центры (МФЦ) с помощью внесудебной процедуры - 54,45 тыс., что соответственно на 33,5% и 25,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство "Интерфакс".

    Судебная процедура существует с октября 2015 года. В подавляющем большинстве случаев, граждане сами обращаются в суд: на протяжении уже нескольких лет так происходит в порядке 97% случаев.

    В январе-октябре 2025 года в 94% дел у должников не было имущества, которое можно было бы использовать для погашения обязательств. В аналогичном периоде прошлого года такая ситуация наблюдалась в 93% дел. Это приводит к высокой доле кредиторов, которые ничего не получают по итогам процедуры: 73% в январе-октябре 2025 года, 70% за тот же период 2024 года.

    Согласно статистике, чаще через процедуру банкротства проходят женщины. За 10 месяцев 2025 года их доля в судебных банкротствах составляла 56%, во внесудебных - 66%.

    Как правило, лица старше 54 лет отдают предпочтение внесудебной процедуре банкротства: 47% в отчетном периоде (58% в аналогичные месяцы 2024 года). Их доля в судебных процедурах составила 15% (ранее 21%).

