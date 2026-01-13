Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В роддоме в Кемеровской области РФ погибли 10 младенцев, начата доследственная проверка

    Десять новорожденных погибли в роддоме Новокузнецка Кемеровской области РФ в январе 2026 года, в связи с чем началась проверка его деятельности.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Следственном управлении СК области.

    После сообщений о смерти младенцев прокуратура с привлечением специалистов Роспотребнадзора и Росздравнадзора организовала проверку исполнения учреждением требований законодательства о здравоохранении, защите прав несовершеннолетних и соблюдения в роддоме санитарно-эпидемиологических норм и требований.

    В следственном отделе по городу Новокузнецку СУ СК РФ по Кузбассу организовано проведение доследственной проверки по ст. 293 УК РФ (халатность).

