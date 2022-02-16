О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Риме прошла встреча туркменского посла с главой IFAD

В Риме прошла встреча туркменского посла с главой IFAD В штаб-квартире Международного фонда сельскохозяйственного развития (IFAD) в Риме состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Туркменистана в Италии Тойли Комекова с президентом фонда Жильбером Фоссун Унгбо.
В регионе
16 февраля 2022 г. 13:29
В Риме прошла встреча туркменского посла с главой IFAD

В штаб-квартире Международного фонда сельскохозяйственного развития (IFAD) в Риме состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Туркменистана в Италии Тойли Комекова с президентом фонда Жильбером Фоссун Унгбо.

Как передает Report, в ходе встречи туркменский дипломат рассказал о реформах и масштабной работе, осуществляемой в Туркменистане по превращению сельского хозяйства в высокотехнологичную отрасль, открытую для инновационных решений.

Актуальные задачи по развитию агропромышленного комплекса страны направлены на повышение рентабельности сельского хозяйства, рациональное использование земельных и водных ресурсов и широкое внедрение новых технологий.
Президент IFAD, в свою очередь, рассказал о деятельности фонда и проектах, осуществляемых организацией в странах мира, по улучшению благосостояния жителей сельской местности.

Стороны отметили готовность проводить работу по взаимодействию Туркменистана с IFAD и укреплять сотрудничество для реализации в будущем совместных проектов для поддержки производителей сельскохозяйственной продукции.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Туркменистан изучит пути транзита энергоресурсов на Средний и Ближний Восток
Туркменистан изучит пути транзита энергоресурсов на Средний и Ближний Восток
16 февраля 2022 г. 13:51
На туркмено-афганской границе построят перерабатывающий промкомплекс
На туркмено-афганской границе построят перерабатывающий промкомплекс
16 февраля 2022 г. 13:35
В России за сутки число новых случаев COVID-19 достигло 180 тыс.
В России за сутки число новых случаев COVID-19 достигло 180 тыс.
16 февраля 2022 г. 12:20
В Украине за сутки число заразившихся COVID-19 приблизилось к 32 тыс.
В Украине за сутки число заразившихся COVID-19 приблизилось к 32 тыс.
16 февраля 2022 г. 11:09
В Армении число заразившихся COVID-19 превысило 410 тыс. человек
В Армении число заразившихся COVID-19 превысило 410 тыс. человек
16 февраля 2022 г. 10:59
В Грузии за сутки коронавирусом заразились более 15 тыс. человек
В Грузии за сутки коронавирусом заразились более 15 тыс. человек
16 февраля 2022 г. 10:54
США временно переместили из Киева резидентуру ЦРУ
США временно переместили из Киева резидентуру ЦРУ
16 февраля 2022 г. 10:04
ВС Турции нейтрализовали 10 террористов на севере Сирии
ВС Турции нейтрализовали 10 террористов на севере Сирии
16 февраля 2022 г. 00:54
Ночные клубы Грузии готовятся к открытию после двухлетней паузы
Ночные клубы Грузии готовятся к открытию после двухлетней паузы
15 февраля 2022 г. 19:41
Путин: Россия не желает войны
Путин: Россия не желает войны
15 февраля 2022 г. 19:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi