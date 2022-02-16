В Риме прошла встреча туркменского посла с главой IFAD

В штаб-квартире Международного фонда сельскохозяйственного развития (IFAD) в Риме состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Туркменистана в Италии Тойли Комекова с президентом фонда Жильбером Фоссун Унгбо.

В штаб-квартире Международного фонда сельскохозяйственного развития (IFAD) в Риме состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Туркменистана в Италии Тойли Комекова с президентом фонда Жильбером Фоссун Унгбо.

Как передает Report, в ходе встречи туркменский дипломат рассказал о реформах и масштабной работе, осуществляемой в Туркменистане по превращению сельского хозяйства в высокотехнологичную отрасль, открытую для инновационных решений.

Актуальные задачи по развитию агропромышленного комплекса страны направлены на повышение рентабельности сельского хозяйства, рациональное использование земельных и водных ресурсов и широкое внедрение новых технологий.

Президент IFAD, в свою очередь, рассказал о деятельности фонда и проектах, осуществляемых организацией в странах мира, по улучшению благосостояния жителей сельской местности.

Стороны отметили готовность проводить работу по взаимодействию Туркменистана с IFAD и укреплять сотрудничество для реализации в будущем совместных проектов для поддержки производителей сельскохозяйственной продукции.