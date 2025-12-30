В РФ за год задержали более 300 человек по подозрению в диверсиях на объектах транспорта
В регионе
- 30 декабря, 2025
- 12:36
Правоохранительные органы задержали по подозрению в совершении диверсий на объектах транспорта в России в 2025 году более 300 человек.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на совещании по вопросам работы транспортного комплекса в период новогодних праздников начальник Главного управления на транспорте МВД РФ Олег Калинкин.
В 2025 году "задержано за совершение диверсий на объектах транспорта и поджогов транспортной инфраструктуры более 300 человек. К сожалению, более 150 несовершеннолетних", - сказал он.
