В РФ за год задержали более 300 человек по подозрению в диверсиях на объектах транспорта

Правоохранительные органы задержали по подозрению в совершении диверсий на объектах транспорта в России в 2025 году более 300 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на совещании по вопросам работы транспортного комплекса в период новогодних праздников начальник Главного управления на транспорте МВД РФ Олег Калинкин.

В 2025 году "задержано за совершение диверсий на объектах транспорта и поджогов транспортной инфраструктуры более 300 человек. К сожалению, более 150 несовершеннолетних", - сказал он.