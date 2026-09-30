В РФ возбуждены 58 дел против нефтяников и частных АЗС по ценам на топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила 58 дел против нефтяников и частных АЗС в рамках контроля ситуации с ценообразованием на бензин и дизельное топливо.

Как передает Report, об этом сообщают российские медиа со ссылкой на ФАС.

"Служба возбудила в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов 58 дел по признакам нарушения Закона о защите конкуренции. Хозяйствующим субъектам выдано 91 предупреждение. Большая часть нарушений допущена независимыми участниками розничного топливного рынка", - сообщили в ведомстве.

Также продолжается работа по правительственному постановлению о заключении соглашений о стабилизации цен на топливо между властями регионов и независимыми операторами АЗС. На данный момент заключены соглашения в 15 регионах.