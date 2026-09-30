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    В РФ возбуждены 58 дел против нефтяников и частных АЗС по ценам на топливо

    В регионе
    • 30 сентября, 2026
    • 10:23
    В РФ возбуждены 58 дел против нефтяников и частных АЗС по ценам на топливо

    Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила 58 дел против нефтяников и частных АЗС в рамках контроля ситуации с ценообразованием на бензин и дизельное топливо.

    Как передает Report, об этом сообщают российские медиа со ссылкой на ФАС.

    "Служба возбудила в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов 58 дел по признакам нарушения Закона о защите конкуренции. Хозяйствующим субъектам выдано 91 предупреждение. Большая часть нарушений допущена независимыми участниками розничного топливного рынка", - сообщили в ведомстве.

    Также продолжается работа по правительственному постановлению о заключении соглашений о стабилизации цен на топливо между властями регионов и независимыми операторами АЗС. На данный момент заключены соглашения в 15 регионах.

    Антимонопольный орган Автозаправочные станции (АЗС) Российская Федерация (РФ)
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