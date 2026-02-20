В РФ в здании парка-отеля произошел пожар, 20 человек самостоятельно эвакуировались

Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В регионе
    • 20 февраля, 2026
    • 16:19
    В двухэтажном комплексе парка-отеля в Иркутске (Россия) произошел пожар, здание самостоятельно покинули 20 человек.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в МЧС РФ.

    "По предварительным данным, горит кровля общей площадью 500 квадратных метров. Самостоятельно эвакуировались 20 человек", - говорится в сообщении ведомства.

    На месте работают 27 человек и семь единиц спецтехники.

