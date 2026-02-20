В РФ в здании парка-отеля произошел пожар, 20 человек самостоятельно эвакуировались
В регионе
- 20 февраля, 2026
- 16:19
В двухэтажном комплексе парка-отеля в Иркутске (Россия) произошел пожар, здание самостоятельно покинули 20 человек.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в МЧС РФ.
"По предварительным данным, горит кровля общей площадью 500 квадратных метров. Самостоятельно эвакуировались 20 человек", - говорится в сообщении ведомства.
На месте работают 27 человек и семь единиц спецтехники.
