В РФ в результате массового ДТП пострадали два школьника и водитель грузовика

В Калужской области на 103-м километре трассы А-130 "Варшавское шоссе" в Жуковском округе произошло массовое ДТП с участием школьного автобуса и двух грузовиков.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщили в УМВД РФ по региону.

В результате аварии пострадали трое человек: двое несовершеннолетних пассажиров автобуса и водитель одного из грузовиков. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

Сообщается, что водитель одного грузовика спровоцировал ДТП, выехав на встречную полосу.