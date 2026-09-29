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    В РФ в результате массового ДТП пострадали два школьника и водитель грузовика

    В регионе
    • 29 сентября, 2026
    • 12:19
    В РФ в результате массового ДТП пострадали два школьника и водитель грузовика

    В Калужской области на 103-м километре трассы А-130 "Варшавское шоссе" в Жуковском округе произошло массовое ДТП с участием школьного автобуса и двух грузовиков.

    Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщили в УМВД РФ по региону.

    В результате аварии пострадали трое человек: двое несовершеннолетних пассажиров автобуса и водитель одного из грузовиков. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

    Сообщается, что водитель одного грузовика спровоцировал ДТП, выехав на встречную полосу.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Российская Федерация (РФ)
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