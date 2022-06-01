В РФ стартовали военные учения с задействованием ядерных сил

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) ВС России проводят учения в Ивановской области к северо-востоку от Москвы.

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) ВС России проводят учения в Ивановской области к северо-востоку от Москвы.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

Около 1 000 военнослужащих отрабатывают интенсивные маневры с использованием более 100 единиц техники, в том числе пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет "Ярс".

Между тем, в Минобороны РФ сообщили о том, что стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 км, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.

РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил. Основу группировки РВСН составляют современные комплексы "Ярс" в шахтном и мобильном вариантах. "Ярс" способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, он оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.