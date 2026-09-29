В РФ военный самолет потерпел крушение, шесть человек погибли - ДОПОЛНЕНО

В Амурской области РФ потерпел крушение военный самолет, в результате чего погибли 6 человек.

Как передает Report, об этом сообщают российские медиа.

Самолет упал в Мазановском районе. По предварительным данным, на борту находились 9 человек.

Одного человека госпитализировали с ранениями. На месте работают пожарные бригады.

По данным Минобороны РФ, самолет Ту-95 потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета. Воздушное судно упало в безлюдной местности, полет выполнялся без боекомплекта. Предварительно, в результате инцидента погибли шесть членов экипажа, один получил травмы и эвакуирован.

Для установления причин на место вылетела комиссия ВКС России.