В РФ военный самолет потерпел крушение, шесть человек погибли - ДОПОЛНЕНО
В регионе
- 29 сентября, 2026
- 17:17
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В Амурской области РФ потерпел крушение военный самолет, в результате чего погибли 6 человек.
Как передает Report, об этом сообщают российские медиа.
Самолет упал в Мазановском районе. По предварительным данным, на борту находились 9 человек.
Одного человека госпитализировали с ранениями. На месте работают пожарные бригады.
По данным Минобороны РФ, самолет Ту-95 потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета. Воздушное судно упало в безлюдной местности, полет выполнялся без боекомплекта. Предварительно, в результате инцидента погибли шесть членов экипажа, один получил травмы и эвакуирован.
Для установления причин на место вылетела комиссия ВКС России.
Rusiyada hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb, altı nəfər ölüb
Six killed as Russian military aircraft crashes in Amur region
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