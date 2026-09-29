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    В РФ военный самолет потерпел крушение, шесть человек погибли - ДОПОЛНЕНО

    В регионе
    • 29 сентября, 2026
    • 17:17
    В РФ военный самолет потерпел крушение, шесть человек погибли - ДОПОЛНЕНО

    В Амурской области РФ потерпел крушение военный самолет, в результате чего погибли 6 человек.

    Как передает Report, об этом сообщают российские медиа.

    Самолет упал в Мазановском районе. По предварительным данным, на борту находились 9 человек.

    Одного человека госпитализировали с ранениями. На месте работают пожарные бригады.

    По данным Минобороны РФ, самолет Ту-95 потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета. Воздушное судно упало в безлюдной местности, полет выполнялся без боекомплекта. Предварительно, в результате инцидента погибли шесть членов экипажа, один получил травмы и эвакуирован.

    Для установления причин на место вылетела комиссия ВКС России.

    Крушение самолета (авиакатастрофа) Военный самолет Российская Федерация (РФ)
    Rusiyada hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb, altı nəfər ölüb
    Six killed as Russian military aircraft crashes in Amur region
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