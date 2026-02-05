Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    В РФ пресекли вывоз в Великобританию фрагмента метеорита весом более 2,5 тонн

    В регионе
    • 05 февраля, 2026
    • 13:05
    В РФ пресекли вывоз в Великобританию фрагмента метеорита весом более 2,5 тонн

    Осколок метеорита Алетай весом 2,5 тонны пытались незаконно вывезти из Санкт-Петербурга в Великобританию.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления.

    "Стратегически важный товар" обнаружили во время сканирования морского контейнера в порту Санкт-Петербурга. Установили, что фрагмент метеорита был ввезен в РФ из одной из стран ЕАЭС. При попытке вывоза его задекларировали как скульптуру для ландшафтного дизайна. Экспертизой установлено, что это "крупный фрагмент железного метеорита Алетай", стоимостью около 323 млн рублей (свыше $4 млн)", - сказано в сообщении таможенного управления.

    Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ о контрабанде "стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей". Максимальной санкцией статьи предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

