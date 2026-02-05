В РФ пресекли вывоз в Великобританию фрагмента метеорита весом более 2,5 тонн

Осколок метеорита Алетай весом 2,5 тонны пытались незаконно вывезти из Санкт-Петербурга в Великобританию.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления.

"Стратегически важный товар" обнаружили во время сканирования морского контейнера в порту Санкт-Петербурга. Установили, что фрагмент метеорита был ввезен в РФ из одной из стран ЕАЭС. При попытке вывоза его задекларировали как скульптуру для ландшафтного дизайна. Экспертизой установлено, что это "крупный фрагмент железного метеорита Алетай", стоимостью около 323 млн рублей (свыше $4 млн)", - сказано в сообщении таможенного управления.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ о контрабанде "стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей". Максимальной санкцией статьи предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.