В РФ из-за угрозы минирования эвакуировали более 2 тыс. школьников
В регионе
- 05 февраля, 2026
- 13:35
Эвакуацию более 2 тыс. детей провели в школах города Лермонтова (Ставропольский край РФ) из-за сообщения о минировании.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом глава муниципалитета Елена Кобзева сообщила в соцсетях.
"На пункт диспетчера ЕДДС (112) поступило сообщение о минировании школ в г. Лермонтове. На адрес незамедлительно выехали соответствующие специальные службы. Эвакуировано 2 701 ребенок, 177 сотрудников. Проводится проверка", - отметила она.
