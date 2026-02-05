Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    В РФ из-за угрозы минирования эвакуировали более 2 тыс. школьников

    В регионе
    • 05 февраля, 2026
    • 13:35
    В РФ из-за угрозы минирования эвакуировали более 2 тыс. школьников

    Эвакуацию более 2 тыс. детей провели в школах города Лермонтова (Ставропольский край РФ) из-за сообщения о минировании.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом глава муниципалитета Елена Кобзева сообщила в соцсетях.

    "На пункт диспетчера ЕДДС (112) поступило сообщение о минировании школ в г. Лермонтове. На адрес незамедлительно выехали соответствующие специальные службы. Эвакуировано 2 701 ребенок, 177 сотрудников. Проводится проверка", - отметила она.

    эвакуация угроза минирования Ставропольский край школа
