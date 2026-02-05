В РФ из-за угрозы минирования эвакуировали более 2 тыс. школьников

Эвакуацию более 2 тыс. детей провели в школах города Лермонтова (Ставропольский край РФ) из-за сообщения о минировании.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом глава муниципалитета Елена Кобзева сообщила в соцсетях.

"На пункт диспетчера ЕДДС (112) поступило сообщение о минировании школ в г. Лермонтове. На адрес незамедлительно выехали соответствующие специальные службы. Эвакуировано 2 701 ребенок, 177 сотрудников. Проводится проверка", - отметила она.