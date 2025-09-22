В РФ будут призывать на военную службу не дважды в год, а в течение года

Проект закона о призыве на военную службу в России не дважды в год, а в течение года предусматривает, что повестки будут направляться призывникам без привязки к конкретному месяцу.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, повестка - это просто приглашение в военный комиссариат, а в войска призывники "будут отправляться так же, как и всегда, то есть весной и осенью". Инициатива направлена на то, чтобы "разгрузить военные комиссариаты".

Законопроектом предлагается установить срок проведения призыва граждан на военную службу (в том числе медицинского освидетельствования, профессионального психологического отбора, заседания призывной комиссии) с 1 января по 31 декабря, а также определить сроки отправки граждан, призванных на военную службу, к местам ее прохождения с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.