Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025

    В РФ будут призывать на военную службу не дважды в год, а в течение года

    В регионе
    • 22 сентября, 2025
    • 17:52
    В РФ будут призывать на военную службу не дважды в год, а в течение года

    Проект закона о призыве на военную службу в России не дважды в год, а в течение года предусматривает, что повестки будут направляться призывникам без привязки к конкретному месяцу.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

    По его словам, повестка - это просто приглашение в военный комиссариат, а в войска призывники "будут отправляться так же, как и всегда, то есть весной и осенью". Инициатива направлена на то, чтобы "разгрузить военные комиссариаты".

    Законопроектом предлагается установить срок проведения призыва граждан на военную службу (в том числе медицинского освидетельствования, профессионального психологического отбора, заседания призывной комиссии) с 1 января по 31 декабря, а также определить сроки отправки граждан, призванных на военную службу, к местам ее прохождения с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

    Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

    Россия военная служба призывники госдума военный комиссариат

    Последние новости

    19:03

    Глава Комитета: Подготовлены генпланы 12 городов Карабаха и Восточного Зангезура

    Инфраструктура
    19:02

    Президент Казахстана обсудил с главой Chevron поставки углеводородов по Среднему коридору

    В регионе
    18:50

    Анар Гулиев: Генпланы 10 городов Азербайджана находятся на стадии утверждения

    Инфраструктура
    18:48

    Токаев: Соглашение между Азербайджаном и Арменией стимулирует рост значимости Среднего коридора

    В регионе
    18:47

    Представители Азербайджана и Британии при НАТО обсудили итоги вашингтонской встречи

    Внешняя политика
    18:43

    Эксперт: Гран-при Азербайджана запомнился интересными событиями

    Формула 1
    18:40

    Эрдоган призвал мировое сообщество признать Палестину

    В регионе
    18:39

    ACWA Power: Ресурсный потенциал Азербайджана в "зеленой энергетике" превышает внутренний спрос

    Энергетика
    18:36
    Фото

    Amazon Kuiper инвестирует $200 млн в создание своей инфраструктуры в Казахстане

    В регионе
    Лента новостей