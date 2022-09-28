В результате удара ВС Ирана по Иракскому Курдистану погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли, еще 11 пострадали в результате обстрела иранской стороной Иракского Курдистана.

По меньшей мере три человека погибли, еще 11 пострадали в результате обстрела иранской стороной Иракского Курдистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил телеканал Al Hadath.

По его данным, два человека погибли, девять пострадали при обстреле иранской стороной провинции Сулеймания, расположенной на северо-востоке Ирака. Еще один удар был нанесен по соседней провинции Эрбиль: более 20 минированных иранских беспилотников совершили налет на город Куйсанджак на востоке провинции, проинформировал AlHadath. Местный телеканал Rudaw заявил, что в результате этого удара один человек погиб, еще двое госпитализированы.

По версии иракского информационного портала SHAFAQ News, главной целью ударов Ирана могли стать штаб-квартиры курдских формирований, оппозиционных официальному Тегерану.

Во вторник стало известно, что минированный беспилотник, предположительно принадлежащий иранским вооруженным силам, потерпел крушение на севере Иракского Курдистана, о жертвах среди населения не сообщалось.