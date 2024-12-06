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В результате удара нанесенного ВС РФ по Запорожью погибли семь человек

В результате удара нанесенного ВС РФ по Запорожью погибли семь человек В результате удара, нанесенного Вооруженными силами России по центру Запорожской области Украины, погибли по меньшей мере семь человек, есть пострадавшие.
В регионе
6 декабря 2024 г. 21:38
В результате удара нанесенного ВС РФ по Запорожью погибли семь человек

В результате удара, нанесенного Вооруженными силами России по центру Запорожской области Украины, погибли по меньшей мере семь человек, есть пострадавшие.

Как сообщает Report, об этом в социальных сетях сообщили Государственная администрация Запорожской области и городской совет.

По данным, около 18:00 по местному времени (20:00 по бакинскому времени) в центре области прозвучали взрывы. Глава областной военной администрации Иван Федоров подтвердил факт взрыва и сообщил, что горит станция технического обслуживания.

В некоторых районах наблюдаются перебои с подачей электроэнергии.

Позже местные власти сообщили о семи погибших. И.Федоров отметил, что пострадавшие получили осколочные ранения и множественные травмы, среди пострадавших есть дети.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın Zaporojyeyə endirdiyi zərbə nəticəsində azı 7 nəfər ölüb

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