В результате столкновения поезда с автомобилем в Армении погиб один человек

Один человек погиб в результате столкновения автомобиля с грузовым поездом.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба компании "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД).

"30 октября в районе 9:00 на перегоне Спитак-Арчут произошло столкновение грузового поезда компании "Южно-Кавказская железная дорога" с пересекающим пути автомобилем, в результате чего есть один погибший", - говорится в сообщении.

Отмечается, что столкновение произошло на неохраняемом переезде, когда водитель автомобиля, не реагируя на дорожные знаки и предупредительные сигналы локомотива, выехал на пути и оказался перед поездом. Локомотивная бригада приняла все меры по предупреждению столкновения, но звуковые сигналы и экстренное торможение поезда не позволили избежать трагического столкновения.