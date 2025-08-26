В результате перестрелки в Турции погибли два человека

В провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции произошла перестрелка между двумя группами.

В провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции произошла перестрелка между двумя группами.

Как передает Report со ссылкой на Haberglobal, инцидент зафиксирован в районе Йенишехир.

По предварительным данным, между ранее конфликтовавшими сторонами возникла словесная перепалка, которая переросла в применение огнестрельного оружия. В результате пострадали семь человек.

На место происшествия прибыли полицейские наряды и бригады скорой помощи. Все пострадавшие были доставлены в больницу, однако двоих из них спасти не удалось.

По факту происшествия начато расследование.