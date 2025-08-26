О нас

В результате перестрелки в Турции погибли два человека

В результате перестрелки в Турции погибли два человека В провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции произошла перестрелка между двумя группами.
В регионе
26 августа 2025 г. 06:27
В результате перестрелки в Турции погибли два человека

В провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции произошла перестрелка между двумя группами.

Как передает Report со ссылкой на Haberglobal, инцидент зафиксирован в районе Йенишехир.

По предварительным данным, между ранее конфликтовавшими сторонами возникла словесная перепалка, которая переросла в применение огнестрельного оружия. В результате пострадали семь человек.

На место происшествия прибыли полицейские наряды и бригады скорой помощи. Все пострадавшие были доставлены в больницу, однако двоих из них спасти не удалось.

По факту происшествия начато расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə atışma nəticəsində 2 nəfər ölüb, 5 nəfər yaralanıb

Другие новости из категории

Фидан: Сирия вышла на новый и очень серьезный этап развития
Фидан: Сирия вышла на новый и очень серьезный этап развития
25 августа 2025 г. 23:19
С октября возобновляются прямые рейсы Тбилиси-Анкара
С октября возобновляются прямые рейсы Тбилиси-Анкара
25 августа 2025 г. 21:28
Эрдоган: Экономическое сотрудничество Турции, Азербайджана и Армении выйдет на новый этап
Эрдоган: Экономическое сотрудничество Турции, Азербайджана и Армении выйдет на новый этап
25 августа 2025 г. 20:55
Премьер Армении будет присутствовать на военном параде  в Пекине
Премьер Армении будет присутствовать на военном параде  в Пекине
25 августа 2025 г. 19:37
Глава МВД Грузии и министр нацбезопасности Израиля обсудили развитие сотрудничества
Глава МВД Грузии и министр нацбезопасности Израиля обсудили развитие сотрудничества
25 августа 2025 г. 17:54
В Армении вновь зафиксированы сбои в работе национальной платежной системы
В Армении вновь зафиксированы сбои в работе национальной платежной системы
25 августа 2025 г. 17:39
В Ереване вспыхнул пожар в цехе по производству губки
В Ереване вспыхнул пожар в цехе по производству губки
25 августа 2025 г. 17:29
Самолет Transavia, летевший в Ереван, вернулся в Париж
Самолет Transavia, летевший в Ереван, вернулся в Париж
25 августа 2025 г. 17:01
Вице-канцлер Германии: Ежегодно будем выделять Украине 9 млрд евро
Вице-канцлер Германии: Ежегодно будем выделять Украине 9 млрд евро
25 августа 2025 г. 16:40
Пезешкиан: Формат 3+3 - эффективный механизм урегулирования на Южном Кавказе
Пезешкиан: Формат "3+3" - эффективный механизм урегулирования на Южном Кавказе
25 августа 2025 г. 16:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi