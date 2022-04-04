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В результате обстрела войсками РФ Слободского района Харькова погибли 7 мирных жителей

В результате обстрела войсками РФ Слободского района Харькова погибли 7 мирных жителей В результате обстрела российскими войсками Слободского района Харькова 3 апреля, по предварительным данным, погибли семь мирных жителей, а 34 были ранены, в том числе трое детей.
В регионе
4 апреля 2022 г. 12:25
В результате обстрела войсками РФ Слободского района Харькова погибли 7 мирных жителей

В результате обстрела российскими войсками Слободского района Харькова 3 апреля, по предварительным данным, погибли семь мирных жителей, а 34,в том числе трое детей, ранены.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила Генпрокуратура Украины.

Повреждены около 10 домов, а также троллейбусное депо, начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления Службы безопасности Украины на Харьковщине.

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Версия на английском языке Shelling by Russian troops kill 7 civilians in Ukraine's Kharkiv city
Версия на азербайджанском языке Rusiya ordusu Xarkov şəhərini atəşə tutub, ölənlər var

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