В результате обстрела войсками РФ Слободского района Харькова погибли 7 мирных жителей

В результате обстрела российскими войсками Слободского района Харькова 3 апреля, по предварительным данным, погибли семь мирных жителей, а 34 были ранены, в том числе трое детей.

В результате обстрела российскими войсками Слободского района Харькова 3 апреля, по предварительным данным, погибли семь мирных жителей, а 34,в том числе трое детей, ранены.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила Генпрокуратура Украины.

Повреждены около 10 домов, а также троллейбусное депо, начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления Службы безопасности Украины на Харьковщине.