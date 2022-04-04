В результате обстрела войсками РФ Слободского района Харькова погибли 7 мирных жителей

В результате обстрела российскими войсками Слободского района Харькова 3 апреля, по предварительным данным, погибли семь мирных жителей, а 34,в том числе трое детей, ранены.
Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила Генпрокуратура Украины.
Повреждены около 10 домов, а также троллейбусное депо, начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления Службы безопасности Украины на Харьковщине.