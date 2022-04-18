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В результате обстрела Львова 6 человек погибли, 8 ранены

В результате обстрела Львова 6 человек погибли, 8 ранены Во время ракетного обстрела Львова 6 человек погибли, еще по меньшей мере 8 человек пострадали.
В регионе
18 апреля 2022 г. 11:32
В результате обстрела Львова 6 человек погибли, 8 ранены

Во время ракетного обстрела Львова 6 человек погибли, еще по меньшей мере 8 человек пострадали.

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

По информации Воздушного командования "Запад", сегодня утром произошло четыре ракетных удара по Львову.

По его словам, три удара пришлись на объекты военной инфраструктуры, один - по шиномонтажу.

"В результате попаданий произошли пожары. Тушение еще продолжается. Объекты получили существенные повреждения. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. По состоянию на этот час известно о 6 погибших и 8 пострадавших. Среди пострадавших - один ребенок", - сообщил Козицкий.

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Версия на английском языке Six killed, eight injured in missile attacks on Lviv
Версия на азербайджанском языке Lvova raket zərbələri endirilib, 6 nəfər ölüb, 8-i yaralanıb

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