В результате обрушения дома в Эрзуруме погибли трое, пострадали пять человек
В регионе
- 08 сентября, 2025
- 04:21
В районе Пасинлер турецкой провинции Эрзурум произошел несчастный случай, в котором погибли три человека.
Как передает Report со ссылкой на Haber Global, в квартале Порсук по неизвестной причине обрушилась крыша жилого дома.
На место происшествия были привлечены спасатели Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Турции (AFAD). Из-под завалов были извлечены тела трех погибших, еще пятерых пострадавших доставили в больницу.
По факту начато расследование.
