    В результате обрушения дома в Эрзуруме погибли трое, пострадали пять человек

    • 08 сентября, 2025
    • 04:21
    В результате обрушения дома в Эрзуруме погибли трое, пострадали пять человек

    В районе Пасинлер турецкой провинции Эрзурум произошел несчастный случай, в котором погибли три человека.

    Как передает Report со ссылкой на Haber Global, в квартале Порсук по неизвестной причине обрушилась крыша жилого дома.

    На место происшествия были привлечены спасатели Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Турции (AFAD). Из-под завалов были извлечены тела трех погибших, еще пятерых пострадавших доставили в больницу.

    По факту начато расследование.

    обрушение несчастный случай Турция погибшие AFAD
    Ərzurumda evin çökməsi nəticəsində 3 nəfər ölüb, 5 nəfər yaralanıb

    Лента новостей