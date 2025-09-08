В результате обрушения дома в Эрзуруме погибли трое, пострадали пять человек

В районе Пасинлер турецкой провинции Эрзурум произошел несчастный случай, в котором погибли три человека.

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, в квартале Порсук по неизвестной причине обрушилась крыша жилого дома.

На место происшествия были привлечены спасатели Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Турции (AFAD). Из-под завалов были извлечены тела трех погибших, еще пятерых пострадавших доставили в больницу.

По факту начато расследование.