В результате ДТП ранены 11 армянских военнослужащих

Крупное ДТП произошло на трассе Ереван-Мегри в области Вайоц Дзор Армении

Крупное ДТП произошло на трассе Ереван-Мегри в Армении.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, сегодня около 10:40 грузовик "КамАЗ", состоящий на балансе министерства обороны Армении, перевернулся при неизвестных обстоятельствах.

В результате аварии 11 армянских военнослужащих, находившихся в машине, госпитализированы с травмами различной степени.

В настоящее время на месте ДТП находятся сотрудники полиции, следственных структур и представители военной полиции Минобороны. Причины аварии выясняются.