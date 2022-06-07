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В результате ДТП ранены 11 армянских военнослужащих

В результате ДТП ранены 11 армянских военнослужащих Крупное ДТП произошло на трассе Ереван-Мегри в области Вайоц Дзор Армении
В регионе
7 июня 2022 г. 12:34
В результате ДТП ранены 11 армянских военнослужащих

Крупное ДТП произошло на трассе Ереван-Мегри в Армении.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, сегодня около 10:40 грузовик "КамАЗ", состоящий на балансе министерства обороны Армении, перевернулся при неизвестных обстоятельствах.

В результате аварии 11 армянских военнослужащих, находившихся в машине, госпитализированы с травмами различной степени.

В настоящее время на месте ДТП находятся сотрудники полиции, следственных структур и представители военной полиции Минобороны. Причины аварии выясняются.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda yol-nəqliyyat hadisəsi olub, 11 hərbçi yaralanıb

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